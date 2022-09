Il gazebo di Fdi assaltato da otto persone incappucciate e mascherate a Milano (Di sabato 3 settembre 2022) Un gazebo di Fratelli d’Italia in viale Papiniano a Milano è stato assaltato da persone incappucciate e mascherate. Lo ha fatto sapere il senatore di FdI Ignazio La Russa: «Qualche minuto fa un nostro gazebo in viale Papiniano a Milano è stato assaltato da una squadra di persone mascherate, incappucciate e vestite tutte nella stessa maniera. L’ennesima dimostrazione del clima di chi non vuole un confronto civile». La Russa ha parlato sotto la sede del partito in corso Buenos Aires. Due consiglieri del municipio 1, Federico Sagramuso e il figlio di La Russa stavano facendo propaganda elettorale. «Questo è il risultato – dice Riccardo De Corato all’Adnkronos– di una ... Leggi su open.online (Di sabato 3 settembre 2022) Undi Fratelli d’Italia in viale Papiniano aè statoda. Lo ha fatto sapere il senatore di FdI Ignazio La Russa: «Qualche minuto fa un nostroin viale Papiniano aè statoda una squadra die vestite tutte nella stessa maniera. L’ennesima dimostrazione del clima di chi non vuole un confronto civile». La Russa ha parlato sla sede del partito in corso Buenos Aires. Due consiglieri del municipio 1, Federico Sagramuso e il figlio di La Russa stavano facendo propaganda elettorale. «Questo è il risultato – dice Riccardo De Corato all’Adnkronos– di una ...

