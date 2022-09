Attacchi a ogni ora Botte da orbi a sinistra | il terremoto che fa tremare Letta | Pd a un passo dal baratro

(Di sabato 3 settembre 2022) Nel centrovolano stracci. Dopo il patto Pd-Calenda e la successiva rottura per l'ingresso nella coalizione dei verdi e delladi Fratoianni, ora scoppia la guerra tra i disperati del voto. Il Terzo Polo rischia grosso e il Pd potrebbe andare incontro a una sonora batosta. E così Renzi e Calenda attaccano il Nazareno e il Pd attacca il Terzo Polo. Un fuoco incorciato che certamente fa godere il centrodestra che ha quasi 20 punti di vantaggio sul centro. Ma a dare la misura di quanto sia ormai altissima la tensione da quelle parti sono le parole durissime del vicesegretario del Pd, Beppe Provenzano. Nel mirino del suo tweet di fuoco ci sono appunto i due leader del Terzo Polo, Carlo Calenda e soprattutto Matteo Renzi. In questa guerra senza sosta che sta letteralmente mettendo in discussione il consenso ...

andreaporto : @peppeprovenzano @matteorenzi @CarloCalenda @EnricoLetta @pdnetwork Invece gli attacchi che arrivano ogni 5 minuti… - repacio57 : RT @CircuDanilo: Un ringraziamento va dato ai cazzari nordici leghisti, renziotti, fascisti, Draghiani, PDrolex, che ogni giorno con i loro… - CircuDanilo : Un ringraziamento va dato ai cazzari nordici leghisti, renziotti, fascisti, Draghiani, PDrolex, che ogni giorno con… - _choboschi : @smilyena Il mio cuore un po' di forza per resistere ai tuoi attacchi la trova ogni volta che il mio cervello pensa… - mike61824807 : @eltecatito_ quando entra lui io ho sette attacchi di panico ogni volta che la palla è nella fascia sinistra del campo -

