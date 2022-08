Elezioni, Salvini in diretta social dall'hotspot di Lampedusa (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Siamo arrivati senza avvisare nessuno a Lampedusa, perché l'altra volta avevamo avvertito e avevano svuotato tutto. Questa è la situazione normale, in cui vivono i cittadini, poliziotti, finanzieri. ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 31 agosto 2022) "Siamo arrivati senza avvisare nessuno a, perché l'altra volta avevamo avvertito e avevano svuotato tutto. Questa è la situazione normale, in cui vivono i cittadini, poliziotti, finanzieri. ...

DavidPuente : 1/ Immigrazione e reddito di cittadinanza. Questo articolo serve per parlare poi di una storia falsa diffusa in Ita… - GiovaQuez : Salvini: 'Le alleanze internazionali e le collocazioni con i Paesi democratici occidentali non si mettono in discus… - LaStampa : 25 giorni al voto - Conte ruba voti a Salvini Calenda ruba voti al CavMeloni ruba voti a tutti - GraziaMontefal2 : RT @cugusi1952: Secondo me la promessa più strampalata prima delle elezioni la tireranno fuori Conte Berlusconi e Salvini .Gli elettori ci… - wrwolves : #Elezioni Putiniani (anche occulti): Salvini, FI, M5S (Dibba in primis), SI Cinesi (vedi caso Huawei): Salvini, M… -