Balotelli si trasferisce in Svizzera: oggi le visite mediche con il Sion (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuova avventura per Mario Balotelli, che è pronto a salutare l’Adana Demirspor per trasferirsi in Svizzera, e più precisamente al Sion allenato da Paolo Tramezzani. Già dall’inizio dell’estate desideroso di cambiare area, l’attaccante si è definitivamente convinto della soluzione dopo il litigio di pochi giorni fa con Vincenzo Montella, suo allenatore in Turchia. Il calciatore è atteso oggi per le visite mediche, poi la firma su un contratto che lo legherà al club fino al 2025. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nuova avventura per Mario, che è pronto a salutare l’Adana Demirspor per trasferirsi in, e più precisamente alallenato da Paolo Tramezzani. Già dall’inizio dell’estate desideroso di cambiare area, l’attaccante si è definitivamente convinto della soluzione dopo il litigio di pochi giorni fa con Vincenzo Montella, suo allenatore in Turchia. Il calciatore è attesoper le, poi la firma su un contratto che lo legherà al club fino al 2025. SportFace.

