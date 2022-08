La Juventus ha bisogno di Bonucci: il dato è inconfutabile (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo tre giornate la Juventus ha cinque punti in classifica; i bianconeri, in queste uscite, hanno capito di non poter rinunciare a Bonucci. Tre partite cinque punti; un rendimento sicuramente migliore rispetto all’inizio della scorsa stagione ma la Juventus non può ritenersi soddisfatta di queste prime uscite considerando come i presupposti per essere a nove punti erano decisamente alti. I pareggi contro Sampdoria e Roma sono frutto di poche idee nel primo caso e mancanza di concretezza nel secondo; due aspetti da migliorare e, da questo punto di vista, l’arrivo di Milik e quello prossimo di Paredes possono sicuramente aiutare. Ciò di cui, però, i bianconeri hanno bisogno è il rientro di Bonucci. LaPresseZero e zero con la Sampdoria e uno a uno con la Roma; due pareggi che hanno lasciato l’amaro in ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 30 agosto 2022) Dopo tre giornate laha cinque punti in classifica; i bianconeri, in queste uscite, hanno capito di non poter rinunciare a. Tre partite cinque punti; un rendimento sicuramente migliore rispetto all’inizio della scorsa stagione ma lanon può ritenersi soddisfatta di queste prime uscite considerando come i presupposti per essere a nove punti erano decisamente alti. I pareggi contro Sampdoria e Roma sono frutto di poche idee nel primo caso e mancanza di concretezza nel secondo; due aspetti da migliorare e, da questo punto di vista, l’arrivo di Milik e quello prossimo di Paredes possono sicuramente aiutare. Ciò di cui, però, i bianconeri hannoè il rientro di. LaPresseZero e zero con la Sampdoria e uno a uno con la Roma; due pareggi che hanno lasciato l’amaro in ...

