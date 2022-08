Blocco navale, Fratoianni la spara a caso: “Scenario disumano, da ventennio” (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago – Il Blocco navale proposto da Giorgia Meloni per contrastare l’immigrazione clandestina sarebbe uno Scenario disumano “da ventennio”, secondo Nicola Fratoianni. E ancora una volta, il richiamo al fascismo è servito. Blocco navale “disumano, da ventennio” Il delirio che sul tema della clandestinità coinvolge la sinistra non poteva che trovare un florido esponente nel segretario di Sinistra Italiana. Fratoianni la spara sul melodrammatico e solidale, come da tradizione, e come riportato da Adnkronos. E sempre per tradizione, non si può non citare l’onnipresente fascismo: “Semmai questo Scenario disumano avesse la benché minima possibilità ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago – Ilproposto da Giorgia Meloni per contrastare l’immigrazione clandestina sarebbe uno“da”, secondo Nicola. E ancora una volta, il richiamo al fascismo è servito., da” Il delirio che sul tema della clandestinità coinvolge la sinistra non poteva che trovare un florido esponente nel segretario di Sinistra Italiana.lasul melodrammatico e solidale, come da tradizione, e come riportato da Adnkronos. E sempre per tradizione, non si può non citare l’onnipresente fascismo: “Semmai questoavesse la benché minima possibilità ...

pietroraffa : == Meloni:'Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il blocco nav… - ilfoglio_it : La destra sogna di richiudere i porti, evoca il blocco navale, si rifiuta di chiedere più Europa per governare fen… - LaStampa : Verso il voto, scintille sui migranti. Meloni: “Blocco navale contro gli sbarci”. Letta: “Propaganda sulla pelle de… - Marsca8 : RT @pietroraffa: == Meloni:'Non mi stancherò mai di ribadire che l’unico modo per fermare l’immigrazione clandestina è il blocco navale'.… - gioperr52 : RT @ilfoglio_it: La destra sogna di richiudere i porti, evoca il blocco navale, si rifiuta di chiedere più Europa per governare fenomeni s… -