Annullato il lancio di oggi di Artemis verso la Luna (Di lunedì 29 agosto 2022) Il lancio previsto per oggi della missione Artemis 1 della Nasa è stato Annullato per l’impossibilità di riparare il guasto insorto nel terzo motore RS-25 del lanciatore Sls. Lo annuncia la Nasa nella diretta tv. Il lancio potrebbe dunque slittare al 2 settembre: la finestra si dovrebbe aprire alle 18:48 ora italiana per una durata di 120 minuti. In quel caso la missione dovrebbe durare 39 giorni invece che 42, concludendosi con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico previsto per l’11 ottobre. lancio Annullato di Artemis I: il ritorno sulla Luna della NASA “Il volo spaziale è estremamente complesso e farlo per bene è molto più importante che farlo nei tempi previsti”: lo scrive l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa) ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilprevisto perdella missione1 della Nasa è statoper l’impossibilità di riparare il guasto insorto nel terzo motore RS-25 del lanciatore Sls. Lo annuncia la Nasa nella diretta tv. Ilpotrebbe dunque slittare al 2 settembre: la finestra si dovrebbe aprire alle 18:48 ora italiana per una durata di 120 minuti. In quel caso la missione dovrebbe durare 39 giorni invece che 42, concludendosi con un ammaraggio nell’Oceano Pacifico previsto per l’11 ottobre.diI: il ritorno sulladella NASA “Il volo spaziale è estremamente complesso e farlo per bene è molto più importante che farlo nei tempi previsti”: lo scrive l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa) ...

