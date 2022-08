Serie A | Fiorentina - Napoli 0 - 0

DiMarzio : #Calciomercato I @acffiorentina, sempre più vicino Nedim #Bajrami - DiMarzio : #Calciomercato I @acffiorentina, si avvicinano #Nikolaou e #Bajrami - SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - sportface2016 : #Fiorentina-#Napoli 0-0, #Italiano: “Sono felicissimo della prestazione. #Jovic va rigenerato” - sportface2016 : #FiorentinaNapoli | Finale bollente: #Spalletti a muso duro contro un tifoso viola -

Il Napoli impatta contro lae non riesce a centrare il tris di vittorie che nella settimana che potrebbe portare Cristiano Ronaldo lo avrebbe proiettato da solo in testa alla classifica: la squadra di Spalletti, ...- Napoli 0 - 0 Gollini 6: Il Napoli tira poche volte in porta ma sull'unico tiro del ... Dodò 6.5 : Alla prima da titolare, contro l'astro nascente dellaA, il brasiliano offre una ...A Firenze va in scena l’ultima grande sfida del terzo turno di Serie A ma, nonostante le attese, le due squadre non trovano la via del gol. La prima vera emozione del match arriva a fine primo tempo, ...Il Napoli impatta contro la Fiorentina e non riesce a centrare il tris di vittorie che nella settimana che potrebbe portare Cristiano Ronaldo lo avrebbe proiettato da solo in testa alla classifica: la ...