Il trailer di Tutto chiede salvezza, la serie di Francesco Bruni in arrivo su Netflix (Di sabato 27 agosto 2022) Il trailer di Tutto chiede salvezza, serie in arrivo su Netflix tratta dal romanzo di Daniele Mencarelli: nel cast Federico Cesari, Andrea Pennacchi, Vincenzo Nemolato, Fotinì Peluso, Carolina Crescentini, Michele La Ginestra, Filippo Nigro e Ricky Memphis Tutto chiede salvezza, la serie in 7 episodi liberamente tratta dall'omonimo romanzo autobiografico di Daniele Mencarelli (vincitore del Premio Strega Giovani 2020) sarà disponibile su Netflix, in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo, dal 14 ottobre 2022. Sette episodi, uno per ciascuno dei sette giorni di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) a cui Daniele (Federico Cesari) viene sottoposto a seguito di un crollo ...

