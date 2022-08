L’avversario di Giorgia Meloni non è Enrico Letta | ma la realtà

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 26 agosto 2022) Trenta giorni all’alba: enon ha affatto già vinto. Anzi. Per lei sarà un mese durissimo, se non altro perché avrà tutti contro, un Pd scatenato sulla linea (peraltro discutibile) del “rosso o nero”, i cosiddetti suoi “alleati” che non vedono l’ora di ostacolare la sua ascesa a palazzo Chigi – che sarebbe letale per Salvini e problematica per le aziende di Silvio – e con il Terzo polo che se ha fiato in corpo rilancerà l’implicito monito di Mario Draghi che a Rimini ha pronunciato una frase inequivocabile: «Dalle illusioni autarchiche del secolo scorso alle pulsioni sovraniste che recentemente spingevano a lasciare l’euro, l’Italia non è ma stata forte quando ha deciso di fare da sola». In una frase, un manifesto antiano, perché è lei che con più capacità di Salvini ha incarnato e incarna le “pulsioni ...