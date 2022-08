**Elezioni: Berlusconi, 'ecco priorità Fi, pensione minima a 1000 euro anche a casalinghe'** (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Fi rappresenta la parte cristiana, europeista e atlantica del centrodestra. Quindi le nostre priorità sono la lotta all'oppressione fiscale con una flat tax al 23% e poi la lotta contro l'oppressione burocratica abolendo il regime delle autorizzazioni preventive e infine la lotta contro l'oppressione giudiziaria realizzando finalmente la separazione delle carriere". Così Silvio Berlusconi in un video sui social in cui sintetizza i punti cardini del programma di Fi. "A queste cose aggiungo una particolare attenzione per i più deboli: i giovani a cui occorre dare opportunità e non sussidi e poi gli anziani" con la proposta di pensione minima a 1000 euro da estendere anche alle casalinghe, "quella particolare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Roma, 25 ago. (Adnkronos) - "Fi rappresenta la parte cristiana,peista e atlantica del centrodestra. Quindi le nostresono la lotta all'oppressione fiscale con una flat tax al 23% e poi la lotta contro l'oppressione burocratica abolendo il regime delle autorizzazioni preventive e infine la lotta contro l'oppressione giudiziaria realizzando finalmente la separazione delle carriere". Così Silvioin un video sui social in cui sintetizza i punti cardini del programma di Fi. "A queste cose aggiungo una particolare attenzione per i più deboli: i giovani a cui occorre dare opportunità e non sussidi e poi gli anziani" con la proposta dida estenderealle, "quella particolare ...

berlusconi : Ho sempre ritenuto che il ponte sullo Stretto costituisse uno dei progetti più importanti per l'Italia. Il 25 sett… - petergomezblog : Elezioni, Berlusconi: “Ponte sullo Stretto è un’opera indispensabile, una priorità. Questa volta non ci fermeranno”… - vitopetrocelli : Washington non si preoccupa per chi vincerà le elezioni in Italia. Perché Letta, Meloni, Conte, Salvini, Berlusconi… - ItDeiDiritti : RT @spinelli_idd: Se a #credo farà seguito anche obbedisco e combatto cosa vi ricorda? #14agosto #elezioni #salvini #TerzoPolo #ItaliaSulSe… - zazoomblog : Elezioni politiche 2022 diretta. Letta: «Noi lunica alternativa a Meloni-Salvini». Berlusconi: «Io Presidente della… -