Violenza sessuale sulle modelle, arrestato un fotografo. Tra le vittime anche minorenni (Di venerdì 19 agosto 2022) Un fotografo professionista di 40 anni è stato arrestato con l'accusa di Violenza sessuale ai danni di alcune modelle . È accaduto a L'Aquila : l'uomo si trova ora ai domiciliari. Tra le presunte ... Leggi su leggo (Di venerdì 19 agosto 2022) Unprofessionista di 40 anni è statocon l'accusa diai danni di alcune. È accaduto a L'Aquila : l'uomo si trova ora ai domiciliari. Tra le presunte ...

umbo70 : RT @fratotolo2: Perché la femminista @rulajebreal non denunciò immediatamente Harvey Weinstein quando lo vide “maltrattare una sua assisten… - robymark1 : RT @fratotolo2: Perché la femminista @rulajebreal non denunciò immediatamente Harvey Weinstein quando lo vide “maltrattare una sua assisten… - ale_poggia : RT @fratotolo2: Perché la femminista @rulajebreal non denunciò immediatamente Harvey Weinstein quando lo vide “maltrattare una sua assisten… - dgx2018 : RT @fratotolo2: Perché la femminista @rulajebreal non denunciò immediatamente Harvey Weinstein quando lo vide “maltrattare una sua assisten… - Ado06408275 : RT @fratotolo2: Perché la femminista @rulajebreal non denunciò immediatamente Harvey Weinstein quando lo vide “maltrattare una sua assisten… -