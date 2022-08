Tegola Torino, Juric conferma: “Starà fuori a lungo”. Poi il commento su Lukic (Di venerdì 19 agosto 2022) Torino scatenato in questi ultimi giorni di calciomercato. Dopo l’affare Miranchuk i granata hanno chiuso anche per il giovane difensore dell’Ajax Perr Schuurs, che arriva per 9 milioni di euro più 3 di bonus facilmente raggiungibili. Intanto domani i granata affronteranno nella seconda giornata di questo campionato la Lazio di Sarri, che arriva lanciata dopo la sporca ma meritata vittoria contro il Bologna. Sasa Lukic Torino FC Queste sono le parole di Juric, nella consueta conferenza stampa di vigilia:“Lukic? Sarà con noi, ma non sarà capitano. Poi vediamo in futuro come vanno le cose. Non servono segnali. Sono rimasto contento della prestazione di Monza, di come il gruppo ha reagito e abbiamo fatto una partita seria. Faccio le scelte in base a quello, non devo mandare segnali. Mi sono ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 19 agosto 2022)scatenato in questi ultimi giorni di calciomercato. Dopo l’affare Miranchuk i granata hanno chiuso anche per il giovane difensore dell’Ajax Perr Schuurs, che arriva per 9 milioni di euro più 3 di bonus facilmente raggiungibili. Intanto domani i granata affronteranno nella seconda giornata di questo campionato la Lazio di Sarri, che arriva lanciata dopo la sporca ma meritata vittoria contro il Bologna. SasaFC Queste sono le parole di, nella consueta conferenza stampa di vigilia:“? Sarà con noi, ma non sarà capitano. Poi vediamo in futuro come vanno le cose. Non servono segnali. Sono rimasto contento della prestazione di Monza, di come il gruppo ha reagito e abbiamo fatto una partita seria. Faccio le scelte in base a quello, non devo mandare segnali. Mi sono ...

