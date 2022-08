Harry e Meghan infieriscono sulla famiglia reale, svelato il piano segreto: rifaranno tutto da zero (Di venerdì 19 agosto 2022) I Sussex hanno un nuovo piano che potrebbe preoccupare la famiglia reale: è quasi tutto pronto, manca l’annuncio ufficiale Harry-e-Meghan (Ansafoto)Meghan e Harry fanno ritorno a Londra per un po’ di tempo, ma la famiglia è sulle spine al pensiero dell’incontro tra i due fratelli, Harry e William. I due potrebbero incrociarsi viste le dimore molto vicine, ma l’incontro da pronostici non sarà pacifico. A scaldare gli animi questo allontanamento da palazzo di Harry che non è sceso giù al fratello, ma neanche a Carlo, che l’hanno visto come un vero e proprio tradimento della Corona. La coppia di duchi trasferitasi in America adesso ha anche un altro progetto in via di definizione. Harry e ... Leggi su direttanews (Di venerdì 19 agosto 2022) I Sussex hanno un nuovoche potrebbe preoccupare la: è quasipronto, manca l’annuncio ufficiale-e-(Ansafoto)fanno ritorno a Londra per un po’ di tempo, ma laè sulle spine al pensiero dell’incontro tra i due fratelli,e William. I due potrebbero incrociarsi viste le dimore molto vicine, ma l’incontro da pronostici non sarà pacifico. A scaldare gli animi questo allontanamento da palazzo diche non è sceso giù al fratello, ma neanche a Carlo, che l’hanno visto come un vero e proprio tradimento della Corona. La coppia di duchi trasferitasi in America adesso ha anche un altro progetto in via di definizione.e ...

