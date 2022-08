(Di venerdì 19 agosto 2022) Michael Sahlha commentato la situazione di Martin, finito ai margini dele non disposto a rinunciare al contratto con il club blaugrana. Questo il commento del presidente dell’Assocalciatori della Danimarca: “Ilche sta ricevendo è del. Siamo probabilmente tra le intimidazioni e le molestie. Vergognoso come stiano cercando di cancellare un contratto di lavoro. Parliamo di un giocatore che è andato in loro soccorso quando erano in emergenza e ora è lasciato cadere in disgrazia. Dov’è la decenza? Un contratto è un contratto e Martin e ilhanno concordato altri due anni. Entrambi dovrebbero continuare a rispettare la propria parte. Sarebbe bello che uno dei più grandi club del mondo trattasse i ...

sportface2016 : #Hansen: '#Braithwaite? Trattamento #Barcellona del tutto irragionevole' -

SPORTFACE.IT

Michael Sahl Hansen ha commentato la situazione di Martin Braithwaite, finito ai margini del Barcellona e non disposto a rinunciare al contratto con il club blaugrana. Questo il commento del ...Cristiano Ronaldo is pushing for a move from Manchester United to Borussia Dortmund. Transfer Talk has the latest.