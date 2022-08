Al Santuario della Coltura di Lenna la riproduzione al vero della Sacra Sindone (Di venerdì 19 agosto 2022) Lenna. Due settimane di preghiera e riflessioni, in preparazione all’annuale sentita ricorrenza e nel segno della Passione che unisce Cristo e la Madonna Addolorata. Si aprono domenica 21 agosto a Lenna, in Alta Val Brembana, le celebrazioni che nel Santuario della Madonna della Coltura culmineranno con l’attesa processione di domenica 4 settembre. La parrocchia di San Martino Oltre la Goggia, retta dal 2019 dal parroco don Andrea Mazzoleni, ha predisposto un intenso calendario che ruoterà attorno al tema “La Passione di Cristo e la Passione di Maria”. “L’Addolorata della Coltura – spiega don Mazzoleni – è da sempre oggetto di intensa devozione da parte delle comunità ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 19 agosto 2022). Due settimane di preghiera e riflessioni, in preparazione all’annuale sentita ricorrenza e nel segnoPassione che unisce Cristo e la Madonna Addolorata. Si aprono domenica 21 agosto a, in Alta Val Brembana, le celebrazioni che nelMadonnaculmineranno con l’attesa processione di domenica 4 settembre. La parrocchia di San Martino Oltre la Goggia, retta dal 2019 dal parroco don Andrea Mazzoleni, ha predisposto un intenso calendario che ruoterà attorno al tema “La Passione di Cristo e la Passione di Maria”. “L’Addolorata– spiega don Mazzoleni – è da sempre oggetto di intensa devozione da parte delle comunità ...

