Nuoto | Europei Roma 2022 in tv oggi | canale | orari e diretta streaming mercoledì 17 agosto

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tutto pronto per la settima giornata dideglididelle discipline acquatiche, in programma dall’11 al 21. Ultima giornata nella vasca dello Stadio deldel Foro Italico, con l’Italia che vuole chiudere in bellezza una settimana trionfale. Fari puntati soprattutto sui 50 metri rana con Benedetta Pilato e Arianna Castiglioni, oltre che sui 100 dorso del primatista del mondo Thomas Ceccon. Chi si aggiugicherà le medaglie? L’appuntamento è a partire dalle ore 9.00 con le batterie, mentre dalle ore 18.00 di17si svolgerà la sessione pomeridiana. Di seguito, le informazioni per seguire le gare e il programma dettagliato di giornata. SEGUI IL LIVE DI GIORNATA I RISULTATI DI GIORNATA GLI ITALIANI IN GARA, ...