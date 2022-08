LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Jodoin Di Maria e Biginelli in buona posizione dopo due tuffi (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE GENERALE DEGLI Europei DI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE Europei 2022 (ROMA + MONACO) 12.30: Molto abbondante il triplo e mezzo ritornato raggruppato di Jodoin Di Maria, che ottiene appena 43.20 e si porta ad un totale di 165.70. La qualificazione non è ancora a rischio, ma non si può più sbagliare. 12.26: Quarto posto per la britannica Toulson (121.80). Si è chiusa la seconda rotazione con Lyskun (134.80) davanti a Spendolini (124.30) e Jodoin Di Maria (122.50). Quinta Biginelli (112.50). 12.24: Cambia subito la numero uno della classifica. L’ucraina Sofiia Lyskun balza al comando con 134.80 grazie ai 66 punti con il triplo e mezzo indietro raggruppato. 12.23: Un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE GENERALE DEGLIDI NUOTO MEDAGLIERE GENERALE(ROMA + MONACO) 12.30: Molto abbondante il triplo e mezzo ritornato raggruppato diDi, che ottiene appena 43.20 e si porta ad un totale di 165.70. La qualificazione non è ancora a rischio, ma non si può più sbagliare. 12.26: Quarto posto per la britannica Toulson (121.80). Si è chiusa la seconda rotazione con Lyskun (134.80) davanti a Spendolini (124.30) eDi(122.50). Quinta(112.50). 12.24: Cambia subito la numero uno della classifica. L’ucraina Sofiia Lyskun balza al comando con 134.80 grazie ai 66 punti con il triplo e mezzo indietro raggruppato. 12.23: Un ...

ParliamoDiNews : LIVE - TUFFI, Europei Roma 2022: preliminari e finali mercoledì 17 agosto in DIRETTA #CORONAVIRUS @istsupsan… - infoitsport : LIVE - Tuffi, Europei Roma 2022: preliminari e finali mercoledì 17 agosto in DIRETTA - infoitsport : LIVE Tuffi, Europei 2022 in DIRETTA: Pellacani/Santoro e Sarah Jodoin Di Maria si giocano la vittoria! - MariaRo22608536 : RT @rainbow20202020: Finalmente una telecronaca live dei tuffi e finalmente Bizzotto del mio cuore a commentare ?? #roma2022 - zazoomblog : LIVE Europei 2022 liveblog 16 agosto in DIRETTA: PIOGGIA DI ORI da nuoto ciclismo su pista e tuffi! Show di Martine… -