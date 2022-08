Erosione a Fregene | crollano le cabine dello stabilimento ‘La Nave’ FOTO

(Di domenica 14 agosto 2022) È bastato un po’ di vento. E qualche onda un po’ più alta delle altre. Ieri pomeriggio a, nello“La Nave”, già duramente colpito dall’che negli ultimi anni ha fatto perdere sul litorale circa 100 metri di spiaggia, è successo di nuovo. Un disastro annunciato, temuto, ma che si sperava non accadesse più: alcunesono crollate. Il crollo A cedere sono state leche si trovano accanto alla veranda del ristorante, nel gruppo di sinistra, nella parte più vicina al mare. Qui la spiaggia ormai non c’è più. E bastano onde un po’ più alte per fare danni enormi. Lesono crollate ieri pomeriggio, verso le sei. Da almeno 6 anni i balneari lanciano l’allarme, ma restano inascoltati. “L’ha fatto ...

