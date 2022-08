Nicola Lombardi, nuovo Segretario Generale Provinciale di Ferrara del Nuovo Sindacato Carabinieri (Di sabato 13 agosto 2022) Il neo responsabile Provinciale della O.S. , interpellato riferisce: “nonostante il delicato incarico lavorativo che svolgo nella città di Ferrara come comandante del Radiomobile, sono motivato e condividendo i principi del Nuovo Sindacato Carabinieri, ritaglierò del tempo per mettermi a disposizione dei colleghi per la tutela dei loro diritti.”Coadiuvare l’Amministrazione per migliorare le condizioni di benessere dei Carabinieri che prestano servizio nelle articolazioni territoriali di Ferrara è il chiaro progetto del sindacalista. Lombardo, primo ufficiale Segretario Generale, è conoscitore del territorio regionale per le pregresse esperienze lavorative nelle provincie di Ravenna, Bologna e ... Leggi su forzearmatenews (Di sabato 13 agosto 2022) Il neo responsabiledella O.S. , interpellato riferisce: “nonostante il delicato incarico lavorativo che svolgo nella città dicome comandante del Radiomobile, sono motivato e condividendo i principi del, ritaglierò del tempo per mettermi a disposizione dei colleghi per la tutela dei loro diritti.”Coadiuvare l’Amministrazione per migliorare le condizioni di benessere deiche prestano servizio nelle articolazioni territoriali diè il chiaro progetto del sindacalista. Lombardo, primo ufficiale, è conoscitore del territorio regionale per le pregresse esperienze lavorative nelle provincie di Ravenna, Bologna e ...

