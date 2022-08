Bonus energia rinnovabile 2022 | come funziona e chi può richiederlo

Leggi su inews24

(Di sabato 13 agosto 2022) . Un’ottima opportunità per chi vuole risparmiare sui costi Non è solo per i problemi legati alla guerra in Ucraina e quindi ai tagli certi dei rifornimenti energetici in vista del prossimo inverno. Ma più in generale per i costi che pesanomacigni sui bilanci L'articolo proviene da Inews24.it.