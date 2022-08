Maltempo fino a Ferragosto, poi ritorna il caldo africano: ecco le previsioni (Di venerdì 12 agosto 2022) 'Celle convettive - spiega iLMeteo.it - che altro non sono che cumulonembi torreggianti spesso illuminati da saette: prestate attenzione, il calore di un singolo fulmine ha intensità inimmaginabile, ... Leggi su globalist (Di venerdì 12 agosto 2022) 'Celle convettive - spiega iLMeteo.it - che altro non sono che cumulonembi torreggianti spesso illuminati da saette: prestate attenzione, il calore di un singolo fulmine ha intensità inimmaginabile, ...

ninnipetrol : RT @zav_news: ??? #Maltempo, nubifragi in Sicilia e in Calabria: #Stromboli e #Scilla invase dal fango. Ad avere la peggio le auto parcheggi… - zav_news : ??? #Maltempo, nubifragi in Sicilia e in Calabria: #Stromboli e #Scilla invase dal fango. Ad avere la peggio le auto… - globalistIT : - paolo_r_2012 : RT @paolo_r_2012: Maltempo, Coldiretti: 'Danni fino all'80% dei raccolti. E resta l'allarme siccità' - paolo_r_2012 : Maltempo, Coldiretti: 'Danni fino all'80% dei raccolti. E resta l'allarme siccità' -