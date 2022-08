Parcheggiatori abusivi | nuovo intervento della Polizia Locale

(Di giovedì 11 agosto 2022) Continuano le attivitàa presidio del territorio urbano, con particolare attenzione al contrasto del fenomeno dei. Nei giorni scorsi, infatti, ben 4 recidivi sono stati denunciati per aver violato il divieto di accesso alle aree urbane cui erano stati sottoposti. Si tratta di soggetti che operavano abusivamente nel parcheggio degli uffici comunali di via Anfiteatro (ex mercato coperto), in via Pitagora, in piazza Castello e sul lungomare Vittorio Emanuele III. In Piazza Municipio è stato sanzionato un ulteriore parcheggiatore abusivo. Nel parcheggio di via Anfiteatro, inoltre, altri due soggetti sono stati sottoposti a controllo, uno di questi sanzionato per possesso di motocarro privo di revisione. «Abbiamo dato precise indicazioni rispetto a ...

