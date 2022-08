PacificoTweet : Contratto, Pacifico (Anief): “scaduto da 44 mesi, servono risorse per chiuderlo” - AniefTorino : Contratto, Pacifico (Anief): “scaduto da 44 mesi, servono risorse per chiuderlo” -

Orizzonte Scuola

...non autorizzata (in assenza di manifestazioni) e "violenza privata" in riferimento al... Non solo: proprio Logidea continua a violare ilnazionale inquadrando carrellisti e ...Il giovanissimo paziente, infatti, hail virus proprio a Cuba: il patogeno è endemico in ... India, Medioriente, America latina e centrale, Australia e diverse zone del. Negli ultimi ... Pacifico (Anief): “Serve contratto ‘ponte’. Inflazione sale, non si può più aspettare” L'industriale del cashmere torna a scrivere ai capi di Stato dopo la lettera inviata nelle prime settimane della guerra in Ucraina. Ricordata le dure prove della pandemia e del conflitto, "il sonno de ...“Non ci sono dubbi, sulla reiterazione dei contratti a tempo determinato c’è un unico responsabile ed è lo stato italiano. Adesso l’Europa chiede risoluzioni celeri e adeguate”: ad affermarlo fermamen ...