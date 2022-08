CalcioNews24 : #Parisi ha rinnovato il suo contratto con l'#Empoli ?? - news24_inter : #Calciomercato: Parisi rinnova con l’#Empoli fino al 2025, niente #Inter - LeBombeDiVlad : ?? #Empoli, ufficiale il rinnovo di #Parisi ?? La nuova scadenza #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato - NCN_it : Ufficiale – Parisi-Empoli, arriva il rinnovo #Ufficiale #Parisi #Empoli #rinnovo #calciomercato - SeEarn : Ufficiale – Parisi-Empoli, arriva il rinnovo #Ufficiale #Parisi #Empoli #rinnovo #calciomercato -

Calcio News 24

Commenta per primo L'Empoli ha sempre respinto ogni interessamento per Fabiano, e ora ha annunciato ildel terzino classe 2000. A confermarlo è una nota ufficiale del club: 'Empoli Football Club è felice di annunciare di aver raggiunto l'accordo con il calciatore ...Questa la decisione durante le riunioni per ildelle cariche sociali e del direttivo. ... Daniele Stefanini, Francesco Menchini, Franca Carmignani, Emanuele Lombardi e Claudia. Si ... Rinnovo Parisi, è UFFICIALE: il comunicato dell'Empoli Con un comunicato attraverso i propri canali ufficiali, l'Empoli ha annunciato di aver prolungato il contratto di Fabiano Parisi fino al 2025 ...Rinnovo Parisi, il giocatore sceglie ancora l’Empoli per il proprio futuro. Ufficiale il prolungamento del contratto Parisi sarà ancora un giocatore dell’Empoli. Il terzino ha infatti firmato il rinno ...