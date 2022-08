7 agosto 1921 | nasce Nando Martellini VIDEO

(Di domenica 7 agosto 2022): una delle voce più iconiche avrebbe compiuto 101 anni Il 7delè nato. Uno dei telecronisti Rai più famosi nella storia del calcio. E’ stato lui a raccontare le finali di Euro ’68 ed è sempre suo il “Campioni del Mondo, Campioni del Mondo, Campioni del Mondo” al termine di Italia Germania del 1982. Ci ha lasciato nel 2004 ma la sua voce rimarrà per sempre. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

