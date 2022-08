Liz e l’uccellino azzurro (2018): un film che omaggia la delicatezza (Di venerdì 5 agosto 2022) Titolo originale: Rizu to aoi tori Anno: 2018 Nazione: Giappone Genere: animazione, sentimentale Casa di produzione: Kyoto Animation, Bandai Namco Arts, Pony Canyon, Rakuonsha, Animation DO Distribuzione: Anime Factory Durata: 90 min Regia: Naoko Yamada Sceneggiatura: Reiko Yoshida Fotografia: Kazuya Takao Montaggio: Kengo Shigemura Musiche: Akito Matsuda, Kensuke Ushio Attori: Kyoto Animation... Source Leggi su locchiodelcineasta (Di venerdì 5 agosto 2022) Titolo originale: Rizu to aoi tori Anno:Nazione: Giappone Genere: animazione, sentimentale Casa di produzione: Kyoto Animation, Bandai Namco Arts, Pony Canyon, Rakuonsha, Animation DO Distribuzione: Anime Factory Durata: 90 min Regia: Naoko Yamada Sceneggiatura: Reiko Yoshida Fotografia: Kazuya Takao Montaggio: Kengo Shigemura Musiche: Akito Matsuda, Kensuke Ushio Attori: Kyoto Animation... Source

occhiocine : Liz e l’uccellino azzurro è una pellicola del 2018 distribuita in Italia nel 2022 grazie a Anime Factory di Koach M… - newsintheshell : Diretto da #ShinyaKawatsura (Kokoro Connect, Non Non Biyori) e sceneggiato da #ReikoYoshida (La Forma Della Voce, L… -

Film da vedere su Sky on demand: la programmazione di luglio 2022 ...al 30 agosto 2022) The Batman (disponibile fino all'11 novembre 2022) The Bunker Gam (disponibile fino al 27 agosto 2022) Marry Me - Sposami (disponibile fino al 13 settembre 2022) Liz e l'uccellino ... LIz e l'uccellino azzurro, la recensione: la difficoltà di spiccare il volo Una storia delicata quanto lo sbattere delle ali di un uccellino. È quello di cui parleremo in questa recensione di Liz e l'uccellino azzurro , film anime realizzato dalla Kyoto Animation che ha consacrato l'animatrice Naoko Yamada tra i registi più interessanti del Sol Levante, confermando poi il suo talento con ... GameSoul ...al 30 agosto 2022) The Batman (disponibile fino all'11 novembre 2022) The Bunker Gam (disponibile fino al 27 agosto 2022) Marry Me - Sposami (disponibile fino al 13 settembre 2022)...Una storia delicata quanto lo sbattere delle ali di un. È quello di cui parleremo in questa recensione diazzurro , film anime realizzato dalla Kyoto Animation che ha consacrato'animatrice Naoko Yamada tra i registi più interessanti del Sol Levante, confermando poi il suo talento con ... Manganalisi di Liz e l’uccellino azzurro – Anime Factory