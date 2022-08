(Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago. (Adnkronos) - "Daviene unper una campagna elettorale scevra da veleni e capace di assicurare, chiunque vinca, ladel sistema paese". Così Gianfranco, parlamentare di Forza, all'Adnkronos commenta l'invito del fondatore di Fratelli d'Guido, in una intervista al Corriere della Sera, ad un patto di coesione per l'scevro di demonizzazioni fra gli avversari.

'Ho consigliato a Silvio Berlusconi di sostenere apertamente Giorgia Meloni quale candidata premier. Ma - come diceva Andreotti - 'un consiglio lo si rende, non lo si impone'. Così Gianfranco, deputato di Forza Italia, su Twitter.In un recente annuncio di Gianfranco, presidente di Verde è Popolare che farà parte delle liste di centro candidate con il centrodestra alle prossimepolitiche del 25 settembre. 'Non ... **Elezioni: Rotondi, ‘da Crosetto un contributo repubblicano per la tenuta Italia’** Berlusconi è tornato di nuovo in campo dopo le dimissioni del governo Draghi. La fine del governo di unità nazionale ha rimesso l'ex premier tra i protagonist ...Il 25 settembre, data delle elezioni politiche, si avvicina e il centrodestra, soprattutto su pressing di Matteo Salvini, è al lavoro per la ...