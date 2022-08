Tour nei porti turistici del pattugliatore d’altura green della Gdf

(Di martedì 2 agosto 2022) (Adnkronos) – Undi oltre 40 giorni in oltre 30 tra i maggioridi sette Regioni italiane. A realizzarlo il primo’ attualmente in dotazione alla Guardia di Finanza e costruito dal Cantiere Navale Vittoria di Adria. Dal 4 agosto al 16 settembre, P.04 Osum, questo il nome dell’imbarcazione da 60 metri a propulsione diesel-elettrica delle Fiamme Gialle, partirà, infatti, dalla località di Porto Levante per poi attraccare nelle più importanti località turistichepenisola dove istruttori qualificati del cantiere costruttore svolgeranno, a bordo, attività di training itinerante agli uomini e alle donneGuardia di Finanza presenti sul territorio. L’imbarcazione, consegnata di recente dal Cantiere ...

Adnkronos

Un tour di oltre 40 giorni in oltre 30 tra i maggiori porti turistici di sette Regioni italiane . A realizzarlo il primo pattugliatore d'altura 'green' attualmente in dotazione alla Guardia di Finanza e ...