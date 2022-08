Milano, un semaforo si scioglie per il caldo? Ecco come sono andate davvero le cose (Di lunedì 1 agosto 2022) Nelle ultime settimane si è abbattuto un caldo anomalo sull’intera penisola, con picchi di eccezionale durata e intensità nel Nord Italia. Milano non è di certo sfuggita alla canicola, ma adesso c’è chi ha fatto intendere che le alte temperature sarebbero addirittura riuscite a sciogliere un semaforo per strada. Abbiamo provato a ricostruire quello che è successo. Per chi ha fretta: La foto di un semaforo sciolto ha lasciato discutere sui social: molti utenti suppongono che la “liquefazione” sia stata causata dal grande caldo La realtà è che un motorino ha preso fuoco al di sotto del semaforo, e le fiamme hanno finito per lambirlo, sciogliendolo parzialmente La versione è stata confermata a Open dai vigili del fuoco di Milano e ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 agosto 2022) Nelle ultime settimane si è abbattuto unanomalo sull’intera penisola, con picchi di eccezionale durata e intensità nel Nord Italia.non è di certo sfuggita alla canicola, ma adesso c’è chi ha fatto intendere che le alte temperature sarebbero addirittura riuscite are unper strada. Abbiamo provato a ricostruire quello che è successo. Per chi ha fretta: La foto di unsciolto ha lasciato discutere sui social: molti utenti suppongono che la “liquefazione” sia stata causata dal grandeLa realtà è che un motorino ha preso fuoco al di sotto del, e le fiamme hanno finito per lambirlo,ndolo parzialmente La versione è stata confermata a Open dai vigili del fuoco die ...

