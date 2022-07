(Di domenica 31 luglio 2022) Oggi Anna Claudia Cartoni avrebbe compiuto 60 anni. Invece il suo cadavere si trova adagiato - non si sa in quale punto preciso - sul fondale al largo dell?, in quel tratto di mare...

infoitinterno : Argentario, i superstiti: «Yacht arrivato a tutta velocità da dietro» - infoitinterno : Schianto all’Argentario L’orrore dei superstiti 'Il motoscafo sembrava senza controllo' - REAL_NEWS_24 : È accaduto sabato pomeriggio, a sei miglia ovest del promontorio di Monte Argentario. Ad indagare la Guardia Costie… -

ilmessaggero.it

Oggi Anna Claudia Cartoni avrebbe compiuto 60 anni. Invece il suo cadavere si trova adagiato - non si sa in quale punto preciso - sul fondale al largo dell', in quel tratto di mare dove sabato 23 luglio stava facendo una gita in barca a vela con suo marito e altri quattro amici di Roma. Una gita organizzata anche per festeggiare con anticipo ...... il libro, lo sport Articolo : Incidente di Porto Ercole, recuperato il corpo dell'uomo morto nello scontro Articolo : L'orrore dei: "Il motoscafo sembrava senza controllo"(... Argentario, i superstiti: «Yacht arrivato a tutta velocità da dietro» Oggi Anna Claudia Cartoni avrebbe compiuto 60 anni. Invece il suo cadavere si trova adagiato - non si sa in quale punto preciso - sul fondale al largo dell’Argentario, in quel tratto di ...Ad una settimana dal sinistro marittimo che ha coinvolto nelle acque al largo dell’Argentario un’unità a vela italiana e un’imbarcazione danese, proseguono le ricerche della donna sbalzata in mare dop ...