Michele Santoro annuncia: «Fondo il partito». Ecco con chi si allea (Di sabato 30 luglio 2022) Michele Santoro annuncia: «Fondo il partito». Ecco con chi sarebbe disposto ad allearsi il giornalista e conduttore tv Michele Santoro annuncia l’intenzione di fondare un partito. Il giornalista e conduttore televisivo, intervistato da Repubblica ha dichiarato: «Dovrei fondare un partito in una settimana? Io sono sinceramente disponibile con tutte le mie conoscenze e capacità di comunicazione a dare un contributo. Un partito non nasce per decisione di una o poche persone ma per rappresentare le esigenze di un pezzo di società. Di sicuro non mi interessa fare il candidato indipendente senza un progetto che guardi al futuro. Serve il partito che non c’è ... Leggi su 361magazine (Di sabato 30 luglio 2022): «il».con chi sarebbe disposto adrsi il giornalista e conduttore tvl’intenzione di fondare un. Il giornalista e conduttore televisivo, intervistato da Repubblica ha dichiarato: «Dovrei fondare unin una settimana? Io sono sinceramente disponibile con tutte le mie conoscenze e capacità di comunicazione a dare un contributo. Unnon nasce per decisione di una o poche persone ma per rappresentare le esigenze di un pezzo di società. Di sicuro non mi interessa fare il candidato indipendente senza un progetto che guardi al futuro. Serve ilche non c’è ...

AngiolinaRuta : RT @francofontana43: Ma l’Italia ha davvero bisogno di Draghi? Ha sabotato il suo stesso governo favorendo@la scissione M5S. Fallita la cor… - marisaconca : RT @ultimora_pol: #Italia Michele #Santoro: “Ho deciso, fondo il partito che non c’è e mi alleo con Conte. Il Pd non è più a sinistra” @u… - gbrauzzi : RT @davidallegranti: Sentivamo proprio il bisogno di un partito di Michele Santoro - 361_magazine : Michele Santoro annuncia: «Fondo il partito». Ecco con chi si allea - kiara86769608 : RT @ultimora_pol: #Italia Michele #Santoro: “Ho deciso, fondo il partito che non c’è e mi alleo con Conte. Il Pd non è più a sinistra” @u… -