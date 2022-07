Lotito snobba Dybala: «Noi non collezioniamo figurine» (Di giovedì 28 luglio 2022) «La presentazione di Dybala non l’ho vista e non mi ha fatto effetto, io sono abituato a misurarmi con i fatti. Non vendo sogni ma solide realtà. Noi non facciamo, ahimè, la collezione di figurine Panini, non ci interessa». Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha commentato in questo modo l’acquisto dell’attaccante argentino da parte Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 28 luglio 2022) «La presentazione dinon l’ho vista e non mi ha fatto effetto, io sono abituato a misurarmi con i fatti. Non vendo sogni ma solide realtà. Noi non facciamo, ahimè, la collezione diPanini, non ci interessa». Il presidente della Lazio, Claudio, ha commentato in questo modo l’acquisto dell’attaccante argentino da parte Calcio e Finanza.

