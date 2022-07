Nuovo sponsor sulla maglia del Napoli? Risposta in diretta di Formisano (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo settimane di attesa sono state presentate le maglie del Napoli per la prossima stagione. È iniziata ufficialmente in data odierna la vendita, dopo il comunicato di questa mattina da parte della società. Già questa sera, durante l’amichevole a Castel di Sangro fissata alle ore 20:30 contro l’Adana Demirspor, faranno il proprio debutto le nuove divise. Osimhen nuova maglia Napoli Nel frattempo Alessandro Formisano, Head of Operations della SSC Napoli, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli con i fari puntati sugli sponsor: “Nuovi sponsor sulle maglie? Abbiamo confermato Lete che è con noi da ben 18 anni, Msc invece abbiamo da 10-12 anni, c’è inoltre Amazon per cui abbiamo un primato: siamo l’unica ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 27 luglio 2022) Dopo settimane di attesa sono state presentate le maglie delper la prossima stagione. È iniziata ufficialmente in data odierna la vendita, dopo il comunicato di questa mattina da parte della società. Già questa sera, durante l’amichevole a Castel di Sangro fissata alle ore 20:30 contro l’Adana Demirspor, faranno il proprio debutto le nuove divise. Osimhen nuovaNel frattempo Alessandro, Head of Operations della SSC, è intervenuto inai microfoni di Radio Kiss Kisscon i fari puntati sugli: “Nuovisulle maglie? Abbiamo confermato Lete che è con noi da ben 18 anni, Msc invece abbiamo da 10-12 anni, c’è inoltre Amazon per cui abbiamo un primato: siamo l’unica ...

GloriaSartorio : Ecco quanto vale il nuovo sponsor dell'#Inter: le cifre - GianfrancoRoto5 : #Inter, soldi freschi per le casse nerazzurre - vivoperlinter : Inter, i nuovi sponsor sono una boccata d’ossigeno. Nuovo accordo - diagnosticgroup : Oggi ripartiamo dalla provincia di Siracusa, al nostro nuovo sponsor Olandese Olindo ,abbiamo consegnato il THINKTO… - antonioni_mario : @sscnapoli Admin per piacere tu sei nuovo ma noi non ce la facciamo piu con questi sponsor che rovinano la maglia.… -