Vlahovic pronto per il Barça | che gol su punizione

ZonaBianconeri : RT @TuttoJuve24: Juventus, senti Hernanes: “Allegri mi piace, Bremer perfetto, Pogba è pronto” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic #SerieA… - giorgiomaresi : @GiovaAlbanese Regista e vice Vlahovic, perché se ritorna Morata hai sia il vice Vlahovic che ala sinistra (quindi… - TuttoJuve24 : Juventus, senti Hernanes: “Allegri mi piace, Bremer perfetto, Pogba è pronto” #Juventus #Juve #Allegri #Vlahovic… - luis_gjocaj : @Laudantes In serie A oggi con Firmino-Vlahovic-Di Maria con Chiesa pronto a subentrare. Mamma mia CALCIO - sportli26181512 : Vlahovic, missione 30 gol per la Juve. Allegri: 'Ma non lo voglio capocannoniere...': Vlahovic, missione 30 gol per… -

Tutto Juve

Prove di allenamento in vista della sfida contro il Barcellona, conche calcia e segna una ...... per poi chiudere per Paredes e pensare a Morata come vicee a un difensore, con ... Il Napoli èad accogliere Kim e segue Simeone e Raspadori. Dopo Scamacca, il West Ham adesso punta ... Di Maria in conduzione, Vlahovic pronto allo scatto con gli occhi della tigre: "California quality" in... Dusan Vlahovic è pronto al debutto con la maglia bianconera nella nuova stagione. Il gigante serbo è già stato stuzzicato da Massimiliano Allegri che ha citato un ...Il gigante serbo è già pronto per la nuova stagione con la maglia bianconera: in allenamento negli Stati Uniti scalda così il sinistro da calcio piazzato ...