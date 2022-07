Matteo Renzi: "Veti di Letta su di me? Sono pronto a correre da solo" (Di lunedì 25 luglio 2022) Il leader dell'Italia dei Valori in una intervista al Corriere dice: "Se prevale l'intelligenza politica e si costruisce una coalizione vera, ci siamo" Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 25 luglio 2022) Il leader dell'Italia dei Valori in una intervista al Corriere dice: "Se prevale l'intelligenza politica e si costruisce una coalizione vera, ci siamo"

Agenzia_Ansa : Per Matteo Renzi In vista delle prossime elezioni serve 'un Polo del buonsenso'. Il leader di Italia Viva in un'int… - ItaliaViva : 'Draghi deve continuare, dobbiamo chiedergli responsabilità. Sono convinto che non si dimetterà' L'intervista di… - LiciaRonzulli : LA VERITÀ VIENE SEMPRE A GALLA! Come abbiamo detto e ripetuto in ogni sede: il Pd ha provocato, architettato e cau… - RobertoGori13 : Alleanze con chi “ha dato la fiducia al Governo Draghi“ da Carlo Calenda a Roberto Speranza Articolo 1, Luigi Di Ma… - Gianna47428351 : RT @mariamacina: Serve costruire un'area credibile e riformista per battere il sovranismo. Noi ci siamo e porteremo avanti l'eredità di Mar… -