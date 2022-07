Borussia Dortmund, per sostituire Haller sondaggi per un ex attaccante del Milan (Di domenica 24 luglio 2022) La notizia del tumore di Sebastien Haller ha lasciato sgomento tutto il mondo del calcio, e in particolare il Borussia Dortmund che aveva puntato su di lui per sostituire Erling Haaland. I gialloneri hanno speso 31 milioni di euro per prelevarlo dall’Ajax, ma ad oggi non si sa ancora quando rientrerà e i tedeschi vogliono tutelarsi con un altro attaccante. Negli scorsi giorni si era parlato molto della possibilità di approdo a Dortmund da parte di Andrea Belotti, ma ora il club tedesco, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, starebbe pensando a Krzysztof Piatek. Piatek Borussia Dortmund Calciomercato Nei prossimi giorni potrebbe quindi scatenarsi l’asta per l’attaccante polacco, visto che è conteso non solo dal ... Leggi su rompipallone (Di domenica 24 luglio 2022) La notizia del tumore di Sebastienha lasciato sgomento tutto il mondo del calcio, e in particolare ilche aveva puntato su di lui perErling Haaland. I gialloneri hanno speso 31 milioni di euro per prelevarlo dall’Ajax, ma ad oggi non si sa ancora quando rientrerà e i tedeschi vogliono tutelarsi con un altro. Negli scorsi giorni si era parlato molto della possibilità di approdo ada parte di Andrea Belotti, ma ora il club tedesco, stando a quanto riportato da Nicolò Schira, starebbe pensando a Krzysztof Piatek. PiatekCalciomercato Nei prossimi giorni potrebbe quindi scatenarsi l’asta per l’polacco, visto che è conteso non solo dal ...

