GdS - Simeone ha già accettato la proposta del Napoli (Di giovedì 21 luglio 2022) Simeone ha già accettato la proposta del Napoli, pronto un quinquennale da 1.5 milioni Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Giovanni Simeone è molto vicino al Napoli: "Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha "bussato" dal presidente Setti, per sondare la disponibilità. Che c'è al di là di una diversa valutazione sul cartellino. Per rilevarlo dal Cagliari, fra prestito oneroso e riscatto, il Verona ha speso 12 milioni e oggi ne vorrebbe almeno 18. Il Napoli non va oltre i 15, comunque con formule di prestito e obbligo di riscatto per dilazionare i pagamenti. Su questo c'è ancora da smussare, ora Giuntoli "affonderà" il colpo, perché la cessione di Petagna appare vicinissima. Intanto però il direttore sportivo degli azzurri si è garantito il sì del ...

