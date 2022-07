Diretta Roma - Sporting Lisbona ore 21: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming (Di martedì 19 luglio 2022) FARO (PORTOGALLO) - Per il terzo test amichevole del suo pre - campionato contro lo Sporting Lisbona la Roma oggi avrà uno spettatore in più ad osservarla: Paulo Dybala dovrebbe essere in panchina (... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 19 luglio 2022) FARO (PORTOGALLO) - Per il terzo test amichevole del suo pre - campionato contro lolaoggi avrà uno spettatore in più ad osservarla: Paulo Dybala dovrebbe essere in panchina (...

Pubblicità

repubblica : Calciomercato in diretta: Dybala dice si' alla Roma - matteorenzi : Tra qualche minuto in diretta da Roma il mio intervento introduttivo all’assemblea nazionale di @ItaliaViva. Tema: politica e Draghi - RadioRadicale : #crisidigoverno #pd in diretta dalla Festa del @pdnetwork di Roma @EnricoLetta intervistato da @serenabortone - GenSangiuliano : RT @tg2rai: Speciale #Tg2Italia, 'Diretta delle comunicazioni del premier #Draghi al Senato e alla Camera'. Ospiti: - @GenSangiuliano… - sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Sporting Lisbona Roma in streaming gratis? Guarda la partita in diretta: Se hai cliccat… -