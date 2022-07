Una teologa norvegese ha proposto il pronome neutro per Dio

(Di lunedì 18 luglio 2022) Una proposta a oggi inedita quella dellaJorunn Okland, professoressa di studi di genere e teologia dell’Università di Oslo, che avrebbe pensato all’utilizzo delrelativamente al Dio cristiano. Secondo la Okland “la teologia ha sempre detto che Dio è al di là dell’umano, che Dio è al di là del maschile e del femminile“, sarebbe quindi almeno ipotizzabile l’utilizzo del“hen”, di recente introduzione nelle due lingue norvegesi, per rivolgersi a Dio, almeno nell’accezione cristiana. Una proposta che non mancherà di suscitare polemiche, soprattutto all’interno di un mondo che, solitamente, non prende di buon grado le posizioni del movimento LGBTQIA+. Un Dio senza genere e con un: la ...

silvamarcoange1 : RT @rafluciani: La teologa laica italiana @serenanoceti @IssrToscana condivide con noi una breve riflessione sul tema che tratterà nel cors… - C3vLocke : @AtomizerGo @mrk4m1 @freedomclubtk Non sono una teologa. E non stavamo discutendo di teologia, ma di origine dei concetti - DavideBattin : RT @rafluciani: La teologa laica italiana @serenanoceti @IssrToscana condivide con noi una breve riflessione sul tema che tratterà nel cors… - fradelcor : RT @rafluciani: La teologa laica italiana @serenanoceti @IssrToscana condivide con noi una breve riflessione sul tema che tratterà nel cors… - hecagusto : RT @rafluciani: La teologa laica italiana @serenanoceti @IssrToscana condivide con noi una breve riflessione sul tema che tratterà nel cors… -

EuropaToday

13 Luglio 2022 Adriana Valerio (Sperone, 1952), storica e, da sempre è impegnata a reperire fonti e testimonianze per la ricostruzione della memoria ..."Il primo giugno 1310 venne bruciata...Las profundas coincidencias en el plano doctrinal obedecen a que el ex presidente era profundamente cristiano. El filósofo italiano Massimo Borghesi en su obra 'Jorge Mario Bergoglio -biografía intelectual', Ed. Encuentro, afirma que 'Bergoglio no ha sido nunca peronista, nunca ha profesado la 'ideología' del peronismo'. (Entendemos que el filósofo italiano emplea el término '... "Anche per Dio si usi un pronome neutro", la proposta gender della teologa