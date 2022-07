Da Praga a Bruxelles | al Consiglio dell’Ue l’Europa dei conservatori guarda alla Repubblica Ceca

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 18 luglio 2022) Riceviamo e pubblichiamo: Dal primo luglio laesercita il ruolo di presidente del. La presidenza delha il compito di portare avanti i lavori sulla normativa dell’Unione europea garantendo la cooperazione tra gli Stati membri. Inoltre la presidenza presiede le sessioni di lavoro e rappresenta ilnelle relazioni con le altre istituzioni, in particolare con la Commissione e il Parlamento europeo. Per questo motivo conoscere il programma di lavoro dei Cechi assume una particolare rilevanza al fine di capire in quale direzione si muoverà l’Ue per i prossimi sei mesi. La presidenza disuscita una particolare attenzione della destra italiana Ma la presidenza di...