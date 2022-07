LIVE – Inter-Monaco 0-0 | Amichevole precampionato 2022 DIRETTA

(Di sabato 16 luglio 2022) Ladi, match valevole per la seconda garadella nuova stagione per i nerazzurri. Gli uomini di Simone Inzaghi, dopo il buon campionato disputato lo scorso anno con la conquista du due prestigiosi trofei, sono pronti a rendersi protagonisti anche nella prossima stagione. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di sabato 16 luglio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH AGGIORNA LA0-0 1? Si parte! 20.28 Amici di Sportface, buonasera dal Paolo Mazza di Ferrara e benvenuti allascritta di ...

Pubblicità

MCriscitiello : La Curva saluta la squadra in partenza per Ferrara. Inter-Monaco live 20.30 sul canale 60 Dtt. Sportitalia… - Inter : Giorno 10 del ritiro estivo e vigilia di #InterMonaco ?? Siamo live ora ?? - fanpage : Inter batte Juve. #Bremer sarà nerazzurro - internewsit : LIVE - Inter-Monaco 0-0: è cominciata a Ferrara l'amichevole - - infoitsport : LIVE – Inter-Monaco, le formazioni ufficiali: difesa inedita, c’è la LuLa -

Si attende il ritorno al gol con la maglia dell', seppur in amichevole, di Romelu Lukaku, a secco contro il Lugano, oggi probabilmente nuovamente in coppia col 'Toro' per formare la cosiddetta '...- MONACO 0 - 0dalle 20.30La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Seconda amichevole pre-stagione per l'Inter di Simone Inzaghi. Dopo il Lugano, i nerazzurri sfidano il Monaco al 'Paolo Mazza' di Ferrara ...