Covid Italia, il report: ricoveri ancora in aumento (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “Continua l’aumento dei pazienti Covid negli ospedali. In una settimana, dal 5 al 12 luglio, il numero dei ricoverati è cresciuto del 35,5%. Un balzo significativo rispetto all’incremento del 19% registrato nel corso della settimana precedente. Il fenomeno è in linea con l’andamento dell’epidemia nella popolazione generale: le ospedalizzazioni, infatti, crescono con il tipico ritardo di 6-7 giorni sui contagi”. Lo evidenzia il report della Fiaso, la Federazione Italiana aziende sanitarie e ospedaliere, con il monitoraggio degli ospedali aderenti alla rete sentinella. Dall’analisi settimanale del report Fiaso, emerge “un andamento differente delle curve tra l’occupazione dei reparti ordinari e le terapie intensive. A fronte di un rialzo del 38% dei ricoverati nei reparti ordinari ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 luglio 2022) (Adnkronos) – “Continua l’dei pazientinegli ospedali. In una settimana, dal 5 al 12 luglio, il numero dei ricoverati è cresciuto del 35,5%. Un balzo significativo rispetto all’incremento del 19% registrato nel corso della settimana precedente. Il fenomeno è in linea con l’andamento dell’epidemia nella popolazione generale: le ospedalizzazioni, infatti, crescono con il tipico ritardo di 6-7 giorni sui contagi”. Lo evidenzia ildella Fiaso, la Federazionena aziende sanitarie e ospedaliere, con il monitoraggio degli ospedali aderenti alla rete sentinella. Dall’analisi settimanale delFiaso, emerge “un andamento differente delle curve tra l’occupazione dei reparti ordinari e le terapie intensive. A fronte di un rialzo del 38% dei ricoverati nei reparti ordinari ...

