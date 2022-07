Tour de France 2022 | Tadej Pogacar salva la maglia gialla per 11?! Si spezza il sogno di Lennard Kämna con la fuga bidone

(Di martedì 12 luglio 2022) Un lungoin giallo perKamna, sfiorato e sfiorito per soli undici secondi. Il corridore tedesco della BORA-Hansgrohe non è andato lontano dallo scippare il simbolo del primato grazie ad una lunganella decima tappa delde, la Morzine-Megeve, che faceva da ‘cuscinetto’ tra il giorno di riposo e i due tapponi dei prossimi giorni dove la classifica verrà ridisegnata. Il suo volto al taglio del traguardo di, che mantiene laper 11”, traspare tutta la sua delusione nonostante provi a nasconderla dietro ad un sorriso. Il tedesco è un ottimo corridore, non lo scopriamo certo ora. All’ultimo Giro d’Italia ha messo sull’asfalto tutte le sue qualità, vincendo una bellissima tappa sull’Etna e risultando cruciale ...

fattoquotidiano : Tour de France bloccato dagli ambientalisti: protesta simbolica per chiedere azioni contro i cambiamenti climatici - SpazioCiclismo : Magnus Cort raggiante dopo il successo di tappa odierno al #TDF2022: 'Non riesce a credere a quello che è successo… - Eurosport_IT : CHE FINALE! Magnus Cort Nielsen brucia Nick Schultz sul traguardo e vince la 10ª tappa del Tour de France ???????????… - OA_Sport : Un Lennard Kamna delusissimo alla fine dell'undicesima tappa - SpazioCiclismo : Altri quattro ritiri dal Tour de France oggi, di cui due legati al covid #TDF2022 -

Quello che faccio è andare a caccia di tappe, quindi riuscire a vincere al, la corsa a tappe più importante è il massimo'.CLASSIFICADE2022 (dopo la decima tappa) 1 1 - POGAAR Tadej UAE Team Emirates 24 37:11:28 2 21 19 KÄMNA Lennard BORA - hansgrohe 0:11 3 2 1 VINGEGAARD Jonas Jumbo - Visma 6 0:39 4 3 1 THOMAS Geraint ...Quasi una giornata in ufficio per Tadej Pogacar. La decima tappa del Tour de France 2022, da Morzine a Megeve, ha visto lo sloveno della UAE Team Emirates dare il proprio benestare alla fuga di giorna ...Siamo arrivati alla decima tappa del Tour de France, avvicinandoci dunque alla metà esatta del viaggio sulle strade transalpine. Scorrendo l'elenco dei vincitori delle varie frazioni, non si può non n ...