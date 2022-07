Sanremo 2023, Amadeus ufficializza anche il secondo co conduttore (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo Chiara Ferragni è stata la volta di Gianni Morandi Amadeus ormai è di casa nell’edizione serale del TG1 delle 20, teatro dei suoi annunci su Sanremo. Annunci sull’edizione del 2023, già iniziati con largo anticipo visto che per tempo è stata confermata e annunciata la sua conferma a conduttore e direttore artistico. Amadeus a Giorgia Cardinaletti, ormai al timone del telegiornale da qualche settimana, ha svelato il co conduttore di tutte e cinque le serate della Kermesse canora. Dopo Chiara Ferragni, presente la prima e ultima sera, ci sarà Gianni Morandi che lo scorso anno era tornato in gara. «Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante, il co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Per tutte e cinque le sere sul palco saremo in ... Leggi su 361magazine (Di martedì 12 luglio 2022) Dopo Chiara Ferragni è stata la volta di Gianni Morandiormai è di casa nell’edizione serale del TG1 delle 20, teatro dei suoi annunci su. Annunci sull’edizione del, già iniziati con largo anticipo visto che per tempo è stata confermata e annunciata la sua conferma ae direttore artistico.a Giorgia Cardinaletti, ormai al timone del telegiornale da qualche settimana, ha svelato il codi tutte e cinque le serate della Kermesse canora. Dopo Chiara Ferragni, presente la prima e ultima sera, ci sarà Gianni Morandi che lo scorso anno era tornato in gara. «Sono felice di annunciare qualcosa di molto importante, il co-del prossimo Festival di. Per tutte e cinque le sere sul palco saremo in ...

