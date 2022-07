Torvaianica, non si ferma all’alt e viene inseguita: 35enne picchia poliziotto e lo manda in ospedale (Di lunedì 11 luglio 2022) Cerca di sfuggire al controllo picchiando i poliziotti. Ma, ovviamente, non fa altro che aggravare la sua pozione. E finisce che viene arrestata, insieme a fidanzato che nel frattempo le era andato a dare manforte. I fatti sono accaduti nella notte di sabato per le strade di Torvaianica. Tutto ha inizio verso le 3:00. L’auto ad alta velocità La ragazza, una 35enne romana, si trova a bordo di una Nissan Micra con altre due ragazze sue coetanee. Arriva ad alta velocità in piazza Ungheria, dove si trovano due pattuglie della polizia stradale, una del punto mobile di Nettuno, l’altra della sottosezione di Albano. Gli agenti, vedendo che l’utilitaria superava i limiti di velocità, decidono di fermarla e intimano l’alt. Ma la ragazza l’ignora. Anzi, accelera. Si dirige verso il Lungomare delle Meduse, ma ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 luglio 2022) Cerca di sfuggire al controllondo i poliziotti. Ma, ovviamente, non fa altro che aggravare la sua pozione. E finisce chearrestata, insieme a fidanzato che nel frattempo le era andato a dare manforte. I fatti sono accaduti nella notte di sabato per le strade di. Tutto ha inizio verso le 3:00. L’auto ad alta velocità La ragazza, unaromana, si trova a bordo di una Nissan Micra con altre due ragazze sue coetanee. Arriva ad alta velocità in piazza Ungheria, dove si trovano due pattuglie della polizia stradale, una del punto mobile di Nettuno, l’altra della sottosezione di Albano. Gli agenti, vedendo che l’utilitaria superava i limiti di velocità, decidono dirla e intimano l’alt. Ma la ragazza l’ignora. Anzi, accelera. Si dirige verso il Lungomare delle Meduse, ma ...

