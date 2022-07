Guerra in Ucraina, ancora missili sul Donetsk. Strage di civili a Casiv Jar (Di lunedì 11 luglio 2022) Almeno 17 persone sono morte in un bombardamento avvenuto questa notte a Casiv Jar, cittadina Ucraina di circa 12mila abitanti che si trova nel Donbass, fra Sloviansk e Donetsk. Un missile Uragan russo ha colpito un edificio residenziale. I dispersi sarebbero almeno 22. (qui tutti gli articoli sulla Guerra in Ucraina). Finora sono state tratte in salvo sei persone. Guerra in Ucraina, nel Donbass centrato da un missile Uragan un edificio residenziale. Almeno 22 i dispersi e 17 le vittime Il Servizio statale di emergenza della regione di Donetsk ha riferito che potrebbe essere rimasto intrappolato sotto le macerie dell’edificio anche un bambino di nove anni. “17 morti sono stati rinvenuti, sei persone sono state salvate dalle macerie, circa 137 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 11 luglio 2022) Almeno 17 persone sono morte in un bombardamento avvenuto questa notte aJar, cittadinadi circa 12mila abitanti che si trova nel Donbass, fra Sloviansk e. Un missile Uragan russo ha colpito un edificio residenziale. I dispersi sarebbero almeno 22. (qui tutti gli articoli sullain). Finora sono state tratte in salvo sei persone.in, nel Donbass centrato da un missile Uragan un edificio residenziale. Almeno 22 i dispersi e 17 le vittime Il Servizio statale di emergenza della regione diha riferito che potrebbe essere rimasto intrappolato sotto le macerie dell’edificio anche un bambino di nove anni. “17 morti sono stati rinvenuti, sei persone sono state salvate dalle macerie, circa 137 ...

Pubblicità

vaticannews_it : #PapaFrancesco ricorda la tragedia della guerra in #Ucraina e della sofferenza di quel popolo. Poi, il particolare… - GiovaQuez : Ex magistrato: 'La responsabilità della Shoah è di medici e i giudici e la responsabilità di queste stragi è di med… - santegidionews : Mentre l'attenzione alla guerra in Ucraina diminuisce e quindi diminuiscono gli aiuti, ma non la sofferenza della p… - LaNotiziaTweet : Ancora missili sul Donetsk. Strage di civili a Casiv Jar. Kiev sta ammassando un milione di soldati per liberare il… - ErmannoKilgore : Le fedi alla Patria ? Orti Guerra? Che cazzo ci frega dell’Ucraina? Spero che si vada ad elezioni e gli italiani ca… -