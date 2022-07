Covid, le notizie di oggi. Speranza: "Al via quarta dose per over 60". LIVE (Di lunedì 11 luglio 2022) "L'Ecdc e l'Ema hanno aperto alla somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni. Già nella giornata di oggi adegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione della quarta dose anche alle persone sopra i 60 anni". Lo dichiara il ministro della Salute. Le regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale Leggi su tg24.sky (Di lunedì 11 luglio 2022) "L'Ecdc e l'Ema hanno aperto alla somministrazione dellaanche alle persone sopra i 60 anni. Già nella giornata diadegueremo le nostre linee guida, circolari e indicazioni a questa determinazione. Apriremo immediatamente sui nostri territori la somministrazione dellaanche alle persone sopra i 60 anni". Lo dichiara il ministro della Salute. Le regioni si preparano alla riapertura degli hub per ripartire con la nuova fase della campagna vaccinale

