Anziani | Speranza | ' garantire pensioni adeguate ma anche sanità più efficiente e vicina'

Roma, 11 lug. (Adnkronos Salute) - "Dobbiamo garantire pensioni adeguate a chi ha lavorato una vita, ma anche assicurare una sanità più efficiente e più vicina. Il Servizio sanitario nazionale che stiamo costruendo rafforza l'assistenza domiciliare e, con case e ospedali di comunità diffusi sul territorio aperti fino a 24 ore al giorno, rende più semplice l'accesso alle cure". Lo ha sottolineato, in un post su Facebook, il ministro della Salute Roberto Speranza, ricordando che "questa mattina al congresso nazionale della Uil Pensionati nazionale ho condiviso l'importanza di tutelare la qualità della vita della nostra popolazione più anziana".

