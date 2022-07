Una Vita anticipazioni 12 luglio 2022, è scontro tra Lolita e Ramon (Di domenica 10 luglio 2022) Nella puntata di Una Vita in onda martedì 12 luglio 2022 ci sarà un’ennesima discussione tra Lolita e Ramon a causa di Moncho. La Casado infatti non perdona allo suocero di non essere un nonno presente con il bambino, nemmeno un minuto nel periodo in cui è stato ad Acacias e ora vorrebbe che almeno ci sia per salutarlo prima del suo ritorno a Cabrahigo. Felipe intanto scopre Dori mentre sta conversando con una donna misteriosa e questo lo insospettisce. L’episodio sarà trasmesso su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Uomini e Donne, Clarissa Marchese svela quando ha smesso di allattare: critiche sul web Sono state tante le mamme che su Instagram hanno disapprovato la scelta controcorrente dell’ex tronista di ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 10 luglio 2022) Nella puntata di Unain onda martedì 12ci sarà un’ennesima discussione traa causa di Moncho. La Casado infatti non perdona allo suocero di non essere un nonno presente con il bambino, nemmeno un minuto nel periodo in cui è stato ad Acacias e ora vorrebbe che almeno ci sia per salutarlo prima del suo ritorno a Cabrahigo. Felipe intanto scopre Dori mentre sta conversando con una donna misteriosa e questo lo insospettisce. L’episodio sarà trasmesso su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity. Uomini e Donne, Clarissa Marchese svela quando ha smesso di allattare: critiche sul web Sono state tante le mamme che su Instagram hanno disapprovato la scelta controcorrente dell’ex tronista di ...

Pubblicità

UffiziGalleries : Ognuno di noi almeno una volta nella vita, ha raccolto conchiglie sulle spiagge, provando a comporre forme fantasio… - UffiziGalleries : Una mostra dedicata alla rappresentazione della maternità! 'Nel segno della vita. Donne e Madonne al tempo dell’att… - fattoquotidiano : Midollo osseo, una petizione per l’iscrizione automatica nel registro donatori. L’ideatrice: “La mia vita salvata d… - squil_3 : RT @HSkelsen: Saranno i simpatizzanti di Putin a far cadere il governo e poi ritroveremo alcuni di loro a governare il paese. E la vita del… - regr4ts : a breve dovrei cambiare telefono e non so se rimanere su Android o provare una volta nella vita Apple -